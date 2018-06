Roma, parata di vip in via del Babuino per la prova costume

di Lucilla Quaglia

Mare che passione. Battutaro come sempre, l’irresistibile Enrico Brignano scherza con la bella compagna Flora Canto, in uno store di via del Babuino, sulle scelte fashion della dolce metà. Tra bollicine e fragole che arginano un po' l’afa di questi giorni, ecco il simpatico Ludovico Fremont con il suo piccolo bulldog francese Baby al guinzaglio. L’attore scherza con Francesca Valtorta. Tra uno stand e l’altro appare l’ex miss Italia Alice Sabatini, e si fa consigliare dallo statuario fidanzato Gabriele Benetti: cestista della Virtus Roma. E sono tanti i volti riconoscibili, e riconosciuti, della kermesse. Il ballerino Simone Di Pasquale, Veronika Logan, Valeria Fabrizi saluta Christiane Filangieri e Arianna Montefior. Accolti da Giorgia Giacobetti, in tema con la stagione in coloratissimo outfit lungo, Alessandra e Francesca Piacentini e Andrea Teofilatto, ci sono Tosca D’Aquino con il marito Massimo Martino e la conduttrice Janet De Nardis. La briosa bionda Patrizia Pellegrino, la conduttrice televisiva Manila Nazzaro e ancora Carolina e Goffredo Cerza, quest’ultimo invidiato fidanzato di Aurora Ramazzotti. Denny Mendez e Demetra Hampton. E a chiusura di serata fa il suo ingresso la sinuosa Manuela Arcuri, bellissima, in lungo nero con trasparenze di pizzo.

