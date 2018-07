Roma, party sul roof garden con vista sulle vacanze

di Federica Rinaudo

Si mangia di corsa, si dorme poco, si ricevono sempre più messaggi virtuali. Un modo di vivere che scatena in molti un senso diffuso di evasione. I ritmi troppo frenetici che la società contemporanea impone concedono sempre meno occasioni di incontro ed ecco che ogni pretesto diventa quello giusto per festeggiare.



Questo lo spirito di “Nonpanic”, il mega party organizzato ieri sera nella suggestiva cornice della Penthouse di Palazzo Montemartini da Filippo Cipriano, amministratore delegato di una produzione televisiva internazionale, che ha deciso di riunire amici, artisti, collaboratori, autori del mondo della tv per brindare insieme, e soprattutto dal vivo, al successo di un anno intenso di lavoro ma anche ricco di soddisfazioni.L’idea di ritrovarsi sotto le stelle per una festa dal gusto vintage, un po’ stile anni ’80, è nata subito dopo la vittoria al Festival della Tv di Benevento che ha premiato proprio Cipriano per il miglior format originale relativo al programma “Camionisti in trattoria”, condotto da Chef Rubio, e quale occasione migliore per presentare alla gremitissima platea anche il nuovo progetto che vedrà il simpatico Max Giusti sul Canale Nove da fine agosto con il nuovo programma “Chi ti conosce?”.Una lunga notte glam sulle terrazze vestite d’estate, dove Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono regalate un gustoso aperitivo fruttato mentre Carolina Rey, in dolce attesa e raggiante in vista dell’imminente lieto evento, si è lasciata coccolare dal compagno Roberto Cipullo e dall’amica Benedetta Mazza. Poco distante Samuel Peron che non smentisce la sua passione per la musica e si intrattiene a chiacchierare con un gruppo di amici vicino alla consolle della dj Sonia Rondini, pronta a dare il segnale di apertura alle danze. Tra i numerosi ospiti anche Georgia Luzi, in blu elettrico, Filippo Bisceglie con l’affascinante Pamela Camassa, Simona Borioni, con una mise colorara perfettamente a tema con la stagione, e Alessia Macari. Grande attesa per Attilio Fontana e Clizia Fornasier e il figlioletto Blu.

