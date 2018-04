Roma, Il rock giovane dei Pink Floyd: vip e star per il musical omaggio alla mitica band

di Federica Rinaudo

Una storia d’amore nata al ritmo dei Pink Floyd non poteva finire nel modo migliore se non con una proposta di matrimonio sul palco, sotto i riflettori, durante lo show della vita. Qualche sera fa il mito della band britannica, percorso da intere generazioni, è stato omaggiato al teatro di piazza Gentile da Fabriano da uno spettacolo doppiamente magico, Shine on! The Pink Floyd Opera, durante il quale il cantante e chitarrista della tribute band Animals Pink Floyd, promotrice del progetto musicale che si prepara a girare l’Italia con varie tappe dal nord al sud, ha deciso di chiedere la mano della storica fidanzata, la corista Elena Cherubini, 26 anni dal quartiere Tiburtino, proprio durante la serata più importante della sua carriera.



E cosi Andrea Codispoti, 32 anni dal Prenestino, davanti ad una gremitissima platea, ha nascosto un anello in un bocciolo di rosa bianca, simbolo dei suoi sentimenti. Il pubblico, già in delirio per la performance dei talentuosi musicisti, ha iniziato ad applaudire ancora più forte ed incitare i futuri sposi con entusiasmo e calore interminabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA