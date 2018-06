Roma, il Premio Agnes anche a Fabrizio Frizzi

di Barbara Carbone

Il premio giornalistico internazionale “Biagio Agnes”, nato per iniziativa dello storico e indimenticato direttore generale della Rai con l’obiettivo di creare un ponte tra la tradizione e le nuove frontiere dell’informazione, compie dieci anni. I grandi del giornalismo si incontreranno a Sorrento dal 22 al 24 giugno. La cerimonia di premiazione, alla quale parteciperanno ospiti internazionali come il Volo e Dodi Battaglia, sarà condotta da Francesca Fialdini e Alberto Matano e sarà trasmessa su Rai 1 il 27 giugno in seconda serata.



Tra i vincitori della decima edizione del Premio Agnes: Fabrizio Frizzi (ritirerà il premio la moglie Carlotta Mantovan), Michelle Hunziker, Milly Carlucci, Luca Zingaretti e la giornalista del Messaggero Gloria Satta. In occasione del decennale, una delegazione del “Premio Biagio Agnes” è stata ricevuta in udienza privata da Papa Francesco. «Una grandissima emozione» per il presidente della Fondazione e del Premio, Simona Agnes. Tra le più importanti iniziative della Fondazione c’è il Forum “Un Check Up per l’Italia” nato per proseguire l’impegno profuso dal padre per la diffusione delle informazioni mediche coniugando il rigore della scienza con un linguaggio comprensibile a tutti.

