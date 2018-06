Golf a Roma, i vip della moda e dello spettacolo si sfidano sul green

di Lucilla Quaglia

Mondo dello spettacolo e del fashion legatissimi allo sport. Un esempio? Al Marco Simone, in occasione della tappa romana del circuito “CheBanca!”, e’ stato tutto uno sfilare di volti noti del piccolo e grande schermo. Ad iniziare dall’effervescente attrice-conduttrice-cantante Serena Rossi, che in casualissimi jeans e maglietta nera, e assolutamente senza un filo di trucco, posa per un affettuoso scatto con la padrona di casa Lavinia Biagiotti Cigna. E non importa se la Rossi mieta premi per film come “Ammore e malavita”: il suo resta sempre un low profile. Aspetto molto apprezzato dalla presidente del Gruppo Biagiotti, che in lungo outfit dai toni verdi con divertenti spunti golfistici accoglie all’evento anche un’ex campionessa di tennis slovacca del calibro e dell’altezza della bionda Daniela Hantuchová, ora commentatrice televisiva, tutta avvolta in un lungo modello foulard in morbida seta, con divertenti sacche da golf stampate. Un modo originale e molto chic di affrontare lo sport mentre in campo mette alla prova il suo swing l’attore Davide Devenuto, compagno della Rossi e tra i frequentatori più assidui del club di Guidonia, presieduto da Fabio Virgilii. E lungo i green e i fairways si riconosce il grintoso Claudio Amendola, diviso tra i numerosi impegni del set e quelli con sacca e bastoni. Applausi per i premiati: Carlo Proietti vincitore in prima categoria, Lou Jong Woo trionfatore in seconda e Laura Trivi, prima piazzata in terza categoria.

