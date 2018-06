Roma, sfilata di vip al Pool party sulla Sky Blu Terrace dell’Aleph Hotel

Il pool party è l’evento estivo per antonomasia e l’Aleph Rome Hotel ha aperto le porte del suo meraviglioso rooftop - famoso per la scenografica piscina, lo Shisha Corner e il Coktail Bar - con l'evento cui hanno partecipato 100 invitati.



L'altra sera il direttore Stefan Bauer ha dato il benvenuto agli ospiti e ha raccontato i progetti e i programmi futuri per questo albergo in via San Basilio che si è da poco riaffacciato nel panorama dell’hotellerie internazionale, dopo un radicale restauro. La serata si è svolta tra una selezione di cocktail firmati Martini, un perfetto accompagnamento musicale dal vivo, artisti del fuoco, che hanno incantato con il loro spettacolo, la Shisha Steamulation – un angolo di Medio Oriente, che riscopre, in chiave tutta moderna, l’antica tradizione del narghilè su suolo romano – uno spazio riservato ai massaggi, una caricaturista a disposizione degli ospiti per i suoi divertenti ritratti e altre mirabilia che hanno reso il tutto indimenticabile.



La piscina a sfioro e la meravigliosa vista del tramonto sui tetti di Roma, hanno fatto da cornice a quello che viene definito da molti l’aperitivo in terrazza più cool della Capitale. Ad animare la serata un parterre di ospiti giovani tra i più influenti in città. Tra loro in molti hanno riconosciuto modelli e modelle che calcano le passerelle fashion, giovani rampolli del jet set romano – tra cui Sofia Odescalchi ed Edoardo Donnamaria – e attori e attrici tra cui Anna Ferraioli Ravel, Eleonora Albrecht, Roberto Ciufoli, Federico Le Pera e Luca Paniconi. L’Aleph Rome Hotel, con la sua Sky Blu Terrace, è riuscito nell’intento di regalare ai suoi ospiti l’esperienza della perfetta serata romana in terrazza con, ricreando un’azzeccata combinazione di atmosfera estiva, spensieratezza e divertimento.

