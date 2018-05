Roma, il ballerino e la miss: show a passo di danza

A tutto ritmo, ma stavolta lontano dalle piste. Raimondo Todaro esordisce nel ruolo di attore insieme alla bellissima Alice Sabatini nella commedia “Un letto per quattro”. Una doppia prima volta accompagnata dall’affetto degli altri protagonisti: Gigi Miseferi, Titti Cerrone, Marina Vitolo, che hanno sostenuto i due giovani guidati dal regista Sebastiano Rizzo. Nello spazio culturale di via Portuense tantissimi gli ospiti arrivati direttamente dal programma Ballando con le stelle per non perdere la performance dell’amico e collega. Primo fra tutti il partner televisivo Giovanni Ciacci. Che si tiene in allenamento facendo casqué con Giusy Versace. In prima fila applausi da Amedeo Minghi, Eleonora Giorgi, Paolo Belli, Nataly Guetta, Carolyn Smith.



