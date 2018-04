Roma, al Laghetto dell'Eur torna "Sport in famiglia" dal 21 aprile al primo maggio

Riparta al Laghetto dell'Eur di Roma "Sport in famiglia", l'appuntamento, giunto alla settima edizione, con lo sport capitolino, dal 21 aprile al primo maggio. Sport in Famiglia è una manifestazione ideata da Fabio Bertolacci, Delegato Regionale della Federazione Italiana Motonautica e responsabile del progetto sportivo, organizzata dall'Associazione Cast Sub Roma 2000, in partnership con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva dal 1994 riconosciuto dal CONI – e di EUR SpA.



Sport Equestri, Skate, Parkour, Spinning, Rowing, Pallavolo, Tennis da Tavolo, Scherma, Scacchi, Pallamano, Tiro a Volo, Bocce, Danza, Rugby, Arrampicata, Tiro a Segno, Palla Tamburello, Biliardino, Pesistica, Crossfit, Giochi Tradizionali, Indoboard, Golf, Pattinaggio, Modellismo, Pallacanestro, Cheerleaders, Baseball, Softball, Zumba Fitness, Arti Marziali, Calcio, Street Sport, Orienteering, Squash, Atletica Leggera con il lancio del Vortex, Kick Boxing, Tiro con l’Arco, Hockey su prato, Sport Avventura, Badminton, Calcio Biliardo, Pugilato, Beach Volley, Taekwondo e tanto altro.



Nel 2017 sono stati ben oltre 60.000 i visitatori, per un evento completamente gratuito e dedicato alle famiglie all’insegna del divertimento con giochi, esibizioni, musica, parco avventura e con la possibilità, in primis, di praticare sport all’aria aperta e in assoluta sicurezza.



Tra le principali novità di quest’anno il simulatore di Surf, con cui misurare il proprio equilibro e provare la sensazione di cavalcare le onde giganti come dei veri surfisti, ma anche la torre Jumping con cui cimentarsi in un lancio da paracadutista da 4 mt di altezza. Tantissime anche le discipline acquatiche che coinvolgeranno campioni e atleti, con lezioni teoriche e prove pratiche per tutte le fasce d’età, grazie alla collaborazione delle Federazioni di Motonautica, di Vela e Sci Nautico. Gli amanti della Canoa e del Canottaggio potranno provare anche il caratteristico Dragon Boat, di origini cinesi, che prevede gare tra colorate imbarcazioni. La manifestazione si tingerà di rosa per una competizione speciale di questa disciplina che sarà affrontata dagli equipaggi dell’Associazione “Abbraccio Rosa”, insieme a Donna Più Lilt Latina e Andos Girl di Civitavecchia: una sfida a colpi di pagaia di donne che hanno vissuto o vivono ancora l’esperienza del tumore al seno.



Gare di SUP oltre alle acrobatiche esibizioni di importanti campioni, come Roberto Mariani, primo nel Ranking mondiale di Freestyle Moto d’Acqua e di Fabrizio Baglioni per il Flyboard che, quasi per magia, nella sua tuta spaziale volteggia sull’acqua nel cielo dell’Eur.



Suggestive saranno inoltre le dimostrazioni di salvataggio in acqua della Scuola Italiana Cani da Salvamento SICS Tirreno.



Evoluzioni di deltamotori, paramotori e droni a cura dell’Aero Club d’Italia. A tenere il pubblico con il fiato sospeso ci penserà poi un team di 10 atleti della Società Sportiva Lazio Paracadutismo e l’Aero Club Real Lazio che effettuerà la prima competizione italiana Sperimentale di Swoop Freestyle e un lancio di Speed Skydiving nei giorni 28, 29 Aprile e 1° Maggio.



Tra le tante avvincenti competizioni che si alterneranno, la Gara Regionale Giovanile di Motonautica e quella di Tiro a Segno, valide per le selezioni del TROFEO CONI.



Tra i fini, oltre quello di far praticare delle sane attività sportive, SPORT IN FAMIGLIA intende stimolare fortemente il senso di aggregazione e socializzazione di tutti i partecipanti, veicolando veri e propri poteri in grado di aiutare i giovani nei diversi ambiti della vita: le influenze positive si ritrovano, infatti ogni giorno nella capacità di stare con gli altri, ascoltare, condividere, saper dire nel giusto modo ogni cosa, ma soprattutto resistere e superare anche gli ostacoli più duri. Ogni disciplina racchiude diversi valori fondamentali come la lealtà, lo scambio culturale, il rispetto per l’altro, il dover accettare fallimenti e vittorie.



Per il secondo anno consecutivo, grazie ad un protocollo d’intesa raggiunto con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata unitamente ad altri Istituti Superiori, si conferma il coinvolgimento da parte di oltre 200 alunni, grazie al progetto alternanza Scuola-Lavoro, che rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza della manifestazione. Il crescente numero degli Istituti che hanno aderito – tra i quali l’I.P. Santa Maria di Monterotondo, l’I.P. Kennedy di Frascati, l’I.I.S. De Pinedo-Colonna, l’I.P.S. Giulio Verne, il Liceo Ginnasio Benedetto da Norcia e il L.S. Ettore Majorana di Roma - è la dimostrazione del riconoscimento, da parte dei dirigenti scolastici, del valore dei contenuti di quest’iniziativa.



In ogni edizione si sono toccati temi di grande rilevanza, come il fenomeno del bullismo o della lotta contro il razzismo e le discriminazioni in generale. Una grande novità del 2018 è l'introduzione del progetto STRATEGY FOR YOUTH, che mira a riportare i giovani al centro del processo decisionale politico, in particolare in questa iniziativa, quello sportivo, in una prospettiva di riflessione comune permanente sulle priorità di attuazione della collaborazione nazionale nel campo delle politiche giovanili in una dimensione europea. L’obiettivo è quello dell’integrazione e l’inclusione sociale, al fine di ridurre il divario tra giovani, istituzioni e responsabili delle politiche nel settore della gioventù e porre solide basi per una reale comunicazione, che consentirebbe la costruzione di politiche concertate per le generazioni che verranno.



In due giornate particolari, quelle del 26 e del 27 aprile, il villaggio sarà riservato agli alunni di alcune scuole di Roma e del Lazio, i quali potranno imitare i loro campioni, cimentandosi nei loro sport preferiti con l’aiuto degli istruttori.



Al fianco di SPORT IN FAMIGLIA anche FONDAZIONE TELETHON, da sempre impegnata nella ricerca contro le malattie genetiche rare, ROMAIL sezione dell’AIL, Associazione Italiana Contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus, l’ABIO ROMA, Associazione per il Bambino in Ospedale – Onlus che si occupa di aiutare bambini, adolescenti e famiglie al fine di attenuare i fattori a rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera, l’ADMO ROMA, Associazione Donatori Midollo Osseo e AISA Sport, Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche.



Questa edizione, inserita come di consueto nel calendario nei programmi istituzionali del CONI Lazio, grazie al supporto del suo Presidente Riccardo Viola, patrocinata dal Municipio IX e dalla Regione Lazio, vedrà per la prima volta l’adesione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e con la straordinaria partecipazione dei volontari della banda musicale per l’inaugurazione del 21 aprile e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Roma che, in collaborazione con FIM porrà l’attenzione sull’obiettivo primario della tutela dell’ambiente marino e costiero, con riferimento ai compiti in materia di vigilanza e controllo svolto dall’organizzazione.



