Roma, il tramonto nel bicchiere per l'aperitivo all'insegna del Connecting

Socialità, spensieratezza e condivisione. Sono questi i mantra per vivere il momento dell’aperitivo all’insegna del Connecting, un nuovo stile di vita che si pone l’obiettivo di mettere in sintonia e di creare l’atmosfera giusta per godersi un momento di relax insieme agli amici, alla famiglia o con chi condivide gli stessi interessi. Un’atmosfera da vivere con il Sanset Tour che ha colorato di rosso le serate di alcune delle più belle città italiane.



Ultima tappa la splendida terrazza della Rinascente di via del Tritone dove un incantevole tramonto ha accolto i numerosi ospiti che hanno potuto assaporare il nuovo cocktail - un mix fresco e dissetante leggermente alcolico - studiato dagli esperti trainer dell’Ateneo del bartending Planet One. Tanti i volti dello spettacolo che si sono lasciati coinvolgere dalla magia della serata. Fra questi l’attrice, ex Miss Italia 2003 e protagonista della fortunata serie tv “Che Dio ci aiuti”, Francesca Chillemi. Accomodate fra i divanetti della splendida terrazza le gemelle Greta e Giorgia Berti - in tv nella fortunata serie “E’ arrivata la felicità”. Fasciata da uno splendido vestito rosso ecco arrivare l’attrice Eliana Miglio, mentre le sue colleghe Claudia Zanella e Anna Ferzetti si presentano all’appuntamento senza i propri compagni di vita Fausto Brizzi e Pierfrancesco Favino.

