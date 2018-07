Roma, i gol degli chef dedicati ad Alessandro Narducci

di Valeria Arnaldi

Gli amici di sempre in campo, come tante altre volte avevano fatto giocando con lui, stavolta invece per ricordarlo. È stata dedicata alla memoria dello chef Alessandro Narducci, che ha perso la vita nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso insieme a Giulia Puleio in un incidente stradale, la seconda edizione dell’Excellence FoodBall Cup, quadrangolare di calcio a cinque, per chef, che è stata disputata ieri, nel circolo sportivo in via degli Olimpionici, alla presenza dei genitori di Narducci, Maurizio e Alessandra e della fidanzata Debora.



Grande appassionato di calcio, Alessandro portava la filosofia del pallone nella vita. «Da soli si vincono le partite, insieme si vincono i campionati», amava dire. Da qui la decisione di intitolare il Trofeo alla sua memoria. Tra i capitani di questa edizione, in maglia arancione, lo chef stellato Angelo Troiani, suo amico, socio e maestro. Capitani stellati pure Giuseppe Di Iorio, in blu, e Daniele Usai, in giallo. Alla guida della squadra in verde, Stefano Marzetti. Molti gli amici che hanno indossato la maglia in suo nome, a partire dallo stellato Francesco Apreda. In campo pure Daniele Lippi, amico di Narducci. Poi, Dario Nuti, Mirko Moglioni, Andrea Fassi, Giovanni Cappelli, Antonio Gentile e tanti altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA