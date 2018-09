Massaggi e drink, com'è bella la città

di Valeria Arnaldi

Massaggi per mantenere gli effetti dell’estate e prolungare il relax. Taglio di capelli per dare un segno del cambio di stagione e, idealmente, di “testa”. Giornate in famiglia, impegni con i figli, piccole pratiche da sbrigare prima che la routine riprenda a pieno ritmo. Le vacanze sono finite - o quasi - per tutti, è ora di tornare al lavoro. E per farlo con leggerezza, ognuno adotta le sue strategie. Anche i personaggi dello spettacolo. Dopo le giornate al mare, Michela Quattrociocche si concede qualche massaggio rilassante per non perdere gli effetti della vacanza. Marco Capretti, invece, che durante l’estate è stato protagonista su più palcoscenici in Italia, si taglia i capelli. Lino Banfi si mette “ai fornelli”: ieri sera, è stato la star di una speciale serata a base di orecchiette, nel regno dei sapori in piazzale 12 Ottobre 1492, per presentare alcune delle ricette più golose del suo ristorante.



Tra i piatti più richiesti, le Delichète, orecchiette con salsa di pomodori San Marzano pugliesi, datterini confit e basilico fresco. Ovviamente, con “condimento” di foto e autografi, chiesti dai molti fan. Michele La Ginestra su instagram intitola un selfie: «Padre che attende fuori dall’aula! Dipinto a mano del 2018». Giornata in famiglia pure per Marco Falaguasta,che si ritrae sorridente mentre accompagna il figlio alla prima giornata della sua nuova stagione sportiva. Chiare le emozioni: tra gli hashtag, «calcio vero» e «felicità pura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA