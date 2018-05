Roma, vernissage da vip per Luisiano Schiavone e Barbara Bobulova diventa "viso d'arte"

di Valeria Arnaldi

Passerella di volti noti, l’altra sera, all’inaugurazione della mostra personale dell’artista brindisino Luisiano Schiavone, curata e organizzata da Roberta Cima, nel suo spazio in via Ombrone. Tra i molti appassionati giunti per ammirare i lavori e brindare all’apertura della mostra, visitabile fino al 30 maggio, anche la bellissima Barbora Bobulova. Non sono mancati altri volti noti dello schermo, da Ivano De Matteo a Pino Ammendola.



Tra gli ospiti, pure Nichi Vendola. Il percorso espositivo, articolato in tre sezioni, circa venti opere ricostruisce la carriera dell’artista, tra esperienza e ricerca, dai “corpi” astratti alla “sincronicità” della materia, fino ai ritratti che vedono Schiavone puntare l’attenzione sui difetti come segno distintivo di ogni viso.



