A Villa Ada c'è il Bar Meraviglia in Tour, temporary drink a suon di musica

A Villa Ada è Bar Meraviglia in Tour, experience temporary bar lanciato a Milano per la prima volta nel 2017 e che quest’anno diventa itinerante per portare il Mediterraneo in giro per l’Italia. Il debutto c'è stato il 22 giugno e per una settimana dalle 12 alle 21, il Bar porterà nel parco - nello spazio antistante la manifestazione Roma Incontra il Mondo - divertimento e relax in compagnia delle bibite San Pellegrino e di tasting experience, sessioni di mixology tenute da bartender, workshop per imparare le prime nozioni della miscelazione e performance musicali con ospiti d’eccezione.





Al centro del bar un bancone, cuore pulsante del temporary, ispirato alle cassette delle arance e punto nevralgico da cui si animano degustazioni ed esperienze con le Bibite Sanpellegrino da consumare e vivere sui tavolini realizzati con le ceramiche di Caltagirone ispirate nei colori ai frutti delle bibite e nello stile al trend delle maioliche. Inoltre la tradizione e la qualità che è racchiusa nelle Bibite Sanpellegrino si racconta in due aree speciali: la citruspedia e l’Orangerie. Nei 7 giorni a Roma sarà possibile partecipare a Master Class con bartender locali che terranno ogni giorno dalle 18 alle 19 workshop aperti ai consumatori, e a una sessione speciale della nota barman Giulia Castellucci che nella giornata di chiusura del 28 giugno terrà una special exhibition dalle 19 alle 21 per sperimentare insieme i nuovi trend della mixology. Il chitarrista Luca Carocci intratterrà gli ospiti con un live set speciale il 26 giugno, mentre Elvis Delmar e Easyland accompagneranno la masterclass del 27 giugno dalle 18.30 in poi con dj set.

