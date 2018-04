Osho al Pincio per un pieno di risate

di Gustavo Marco Cipolla

All'interno della manifestazione “Il Villaggio della Terra”, in vista dell'Earth Day, un festival per celebrare i 2771 anni di Roma. Sound, karaoke, street art e tanto sport, senza dimenticare il torneo di calcio balilla sulla terrazza del Pincio con “Eterna”. La rassegna, giunta alla sua terza edizione, da ieri fino a stasera vede sul palcoscenico artisti e musicisti per un'ode alla romanità. Le gag di Antonio Giuliani, Giulia Ananìa e il suo tributo alla voce di Roma Gabriella Ferri, le webstar “Actual” (Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia), Luca Vecchi del trio “The Pills”, neovincitore ai Corti d'Argento con “A Christmas Carol”, che gira prima in Smart e poi in bici e fa il bagno di selfie, in un pieno di comicità e risate con Max Paiella seguito dal rapper e cantautore Piotta. Poi “Le più belle frasi di Osho” con Federico Palmaroli in un talk show esilarante.

Al Galoppatoio di villa Borghese una città per i bambini che si divertono accompagnati da mamma e papà e un open stage per talenti emergenti. Folla scatenata sotto il palco tra ritmi coinvolgenti e hit del momento. L'arte di strada è di casa con Drago, Maupal, Mosa One e Daniele Tozzi che colorano quattro Vespa Piaggio in un corner ad hoc. Tra gli altri si notano i campioni Clemente Russo e Aldo Montano. Oggi, per tutto il giorno, fitness e masterclass di zumba per i più atletici. Volo dei palloncini per augurare buon compleanno alla Capitale nella “Notte dei desideri”.

