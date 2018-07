Romeo e Giulietta, una notte da sogno

di Lucilla Quaglia

Magie sulle punte in una calda serata estiva. Nella monumentale scenografia delle Terme di Caracalla va in scena la prima del balletto Romeo e Giulietta di Giuliano Peparini, in calendario per la prima volta tra le antiche vestigia romane. La nuova creazione ispirata all’omonima tragedia di William Shakespeare, sulle note di Sergej Prokofiev, è un nuovo allestimento ideato e creato per l’étoile, i primi ballerini, i solisti e il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato.



E ovviamente anche quest’ultima è tra le prima file assieme alla sua dolce metà, Federico Balzaretti. Accolti dal Sovrintendente Carlo Fuortes, arrivano la sindaca Virginia Raggi e il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Lattanzi. Lungo gli spalti prendono posto anche tanti giovani e famiglie, a testimonianza del crescente interesse verso il classico. Poi, quando si raggiunge il sold out, si spengono le luci e si accende il capolavoro del Bardo, tra le storie più famose e rappresentate di tutti i tempi. Entrano i due giovani innamorati, interpretati da Susanna Salvi e Claudio Cocino, primi ballerini del Teatro dell’Opera, e in altre date dalla guest Vittoria Valerio, solista del Teatro alla Scala di Milano, e dal solista capitolino Michele Satriano. Inoltre l’étoile Alessandra Amato è La Morte, il primo ballerino Alessio Rezza è Mercuzio e il solista Giacomo Castellana è Benvolio. A dirigere l’orchestra del Costanzi è il maestro David Levi. E il sogno prosegue.

