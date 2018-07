Ronn Moss, la passione del golf al castello di Lavinia Biagiotti

di Lucilla Quaglia

Golf d’estate. Il bello di Beautiful Ronn Moss (nella foto) scende dal castello di Lavinia Biagiotti Cigna per partecipare ad un evento d’eccezione nel vicino tracciato del Marco Simone. Accompagnato dalla consorte Devin Devasquez, in lungo abito dai delicati toni floreali, l’attore appare come sempre casual e in gran forma e questa volta con il capo avvolto da un originale foulard dalle nuance bianche e ciclamino. Jeans su scarponcini, vistoso orologio con cronometri, la star americana catalizza inevitabilmente gli sguardi delle golfiste presenti. Così come succede in tanti altri party del periodo, che lo vedono attualmente tra gli assoluti protagonisti delle notti romane. E siccome la ricca giornata include, malgrado l’afa già agostana, un’affollata gara intitolata “Tags”, il fascinoso divo si ferma anche in premiazione. E sulla panoramica terrazza del sodalizio la Biagiotti premia i vincitori, tra cui Sergio Bologna e Francesco Curti. Brindisi al talento.

