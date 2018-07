Rosegold Party, Vip e influencer in Costa Smeralda in una serata di solidarietà

La cornice è quella di Porto Cervo, Villa Achenza. L'occasione è il Rosegold Party, evento culmine di un’esclusiva tre giorni di appuntamenti che ha riunito personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e dell’imprenditoria per un’esperienza all’insegna del Bien Vivre e della solidarietà. Il party, organizzato dalla communication strategist Giada Albanese, ha coinvolto celebrities, web influencer e top manager all’interno di un weekend pensato per scoprire i “must do” della Costa Smeralda. La cena tipicamente sarda a base di formaggi, malloreddus e porceddu ha aperto le danze in una location di lusso allestita con luci e colori rigorosamente a tema rosa-oro: tra le celebrities intervenute Alessandra Mastronardi insieme all’attore Ross McCall, Edoardo Purgatori, Camilla Filippi, Luca Calvani, Stella Egitto e il trio delle Ladyvette formato da Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi. Tra gli special guest anche Amii Stewart, che ha intrattenuto i presenti con la sua inconfondibile voce in “I Will Survive”.



Poi Djset nell’area Disco, mentre il guru dei massaggi Daniel Angheluta rigenerava gli ospiti nel Wellness Corner e Corrado Belli, Fortune Teller dei Vip, leggeva il futuro con le sue capacità sensoriali. Ma soprattutto la Luxury Lottery in favore di Action Aid, charity partner dell’evento che ha messo in vendita degli speciali “gratta e vinci” con premi esclusivi destinando il ricavato a progetti di reinserimento lavorativo per donne vittime di violenza.

