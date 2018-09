Rosso Ferrari il lungomare è da sogno

di Moira Di Mario

Tutti pazzi per le rosse fiammanti, esposte ieri a Zoomarine, il parco acquatico di Torvaianica a due passi da Roma.

Una ventina di bolidi della Scuderia Ferrari Appia Antica hanno accolto migliaia di visitatori, attirati dalle auto più sognate dagli italiani. Amanti del cavallino rampante, bambini e intere famiglie hanno scattato centinaia di selfie, si sono incuriositi cercando di spiare dai finestrini chiusi gli interni in pelle e la strumentazione. Sono rimasti ammirati dai motori e, più banalmente, hanno chiesto di poter salire su una delle Ferrari per sognare di fare un viaggio da favola. L'ambiente, piazza Allegria, ha aiutato la fantasia. Parcheggiate vicino alle palme, sulla testa il cielo azzurro con qualche nuvola bianca, sembrava di essere a Miami.



Per tutta la giornata il parco ha cambiato colore, passando dal blu intenso del mare al rosso fuoco della Ferrari. In mostra i bolidi dagli anni '90 in poi. La California, molto apprezzata dal pubblico, la 360 Spider, la Mondial e la 488, la berlinetta a due posti dalla linea mozzafiato. Il sogno proibito di molti italiani dal prezzo quantomeno impegnativo che sfiora i 230mila euro. Se non si può comprare, perché allora non farsi fotografare davanti a una delle sport car più belle a mondo, pubblicando le immagini immediatamente dopo sul proprio profilo Facebook.



IL PRESIDENTE

«Abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico nonostante molti soci non abbiamo partecipato al raduno per le condizioni meteo incerte dice soddisfatto Giorgio D'Antonio, il presidente della Scuderia Ferrari Appia Antica tanti i bambini che hanno voluto scattare foto alle nostre automobili nel giorno del Gran Premio di Monza a cui si è potuto assistere sul maxischermo installato qui a Zoomarine». E anche se qualche delusione la F1 l'ha riservata agli appassionati e ai tifosi del cavallino rampante, quella di ieri per il Club romano è stata comunque una giornata di festa. «E' sempre un piacere trovarsi tra la gente e soprattutto tra i più piccoli conclude D'Antonio di solito con i nostri raduni cerchiamo di aiutare le associazioni di volontariato. Lavoriamo molto con l'Avis a favore delle donazioni di sangue e due anni fa abbiamo raccolto fondi per le popolazioni terremotate del centro Italia».



IL CLUB

Il club però partecipa anche alle competizioni nazionali perché la passione Ferrari, il rombo del motore e l'ebbrezza della gara viene prima di tutto. La prossima in calendario è per l'8 e il 9 settembre all'autodromo di Vallelunga per l'Aci Racing Weekend, il campionato italiano di Gran Turismo, Porsche Carrera Cup, Mini Challenge, F. 2000 Italian Formula Trophy, SuperCup e Le Bicilindriche.



