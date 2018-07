Sabaudia incorona le reginette: Elena, 22 anni, è la miss 2018

di Lucilla Quaglia

Un passaporto per il successo. Sicura di sé, rilassata, 178 cm di altezza, single, del quartiere San Giovanni, occhi azzurri, la bionda ventiduenne romana Elena Palumbo è la reginetta dell’ultima tappa della maratona di bellezza che in questo assolato periodo sta coinvolgendo la nostra regione: ovvero la selezione provinciale in terra pontina di Miss Italia con la proclamazione di “Miss Sabaudia 2018”. Questa volta la scena è la piazza del Comune della cittadina dove il celebre concorso è riapprodato per proporre un doppio appuntamento. Commovente l’abbraccio con la quarta classificata, la bruna Chiara Bordi: ha gareggiato con la protesi alla gamba sinistra, amputata dopo un incidente in motorino. Vent’anni, occhi marroni, 175 cm di altezza, studentessa, pratica canottaggio e windsurf, e suona la chitarra.



