Da Totti ad Amendola, da De Rossi a Lopez: tutti a Sabaudia

Ritorno sulle dune di Sabaudia. Tutti al mare. Francesco Totti si gode queste calde giornate di luglio in relax con la famiglia e posta foto sui social che lo ritraggono in spiaggia o in acqua con i figli Cristian, Chanel ed Isabel. Un tuffo tra le bellezze di Sabaudia anche per Claudio Amendola.



Qui è di casa Massimo Lopez ormai da lunghissimo tempo. Ritorno al mare anche per l’attrice Sarah Felberbaum, insieme al marito Daniele De Rossi e ai figli, Olivia e Noah. In acqua anche Matilde Brandi.

