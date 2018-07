Sabaudia, tutti al mare la spiaggia diventa un set

di Carlo Romano

Nel suo tour di 19 giorni in sella alla sua bici alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia, lungo 2.600 chilometri di strada, Vittorio Brumotti, campione di bike freestyle, non poteva ovviamente non raggiungere Sabaudia. L’inviato di “Striscia la notizia” ha anche postato sui suoi profili social le foto della sua tappa nella città pontina e una diretta video della sua corsa in bici sul lungomare della celebre località balneare pontina. E dopo la fatica anche una coccola dolce: è stato avvistato in una delle più famose pasticcerie di Sabaudia, a pochi passi dalla piazza del Comune.



Nadia Rinaldi invece deve aver pensato che, di sicuro, a Sabaudia ci si rilassa più che in Honduras. Basta sdraiarsi su un lettino in riva al mare e godersi una giornata di sole senza doversi preoccupare di raccogliere il cocco, pescare, affrontare prove ricompensa o scacciare mosquitos. Proprio per questo l’attrice, reduce dall’avventura sull’isola dei famosi, con indosso un elegantissimo costume nero con scollatura profonda e un caftano di cotone bianco, ha scelto le bellissime dune della città pontina per regalarsi un giorno in totale relax.



Si è concesso qualche giorno di vacanza tra Sabaudia e il Circeo anche Alessandro Preziosi che è stato ospite alla cerimonia di premiazione del premio “Pavoncella”. Non ha voluto rinunciare nemmeno ad una cena in riva al mare in un noto locale sul lungomare di Sabaudia. Nello stesso locale, molto gettonato tra i vip, nei giorni scorsi è stato avvistato anche l’attore Adriano Giannini che ha scelto Sabaudia per una breve vacanza. E la città delle dune è stata scelta anche da Marco Tardelli per questo inizio d'estate.

