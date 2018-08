Mino Caprio, nonno Simpson sbarca all’Isola del Cinema

di Valeria Arnaldi

Platea gremita di runner, l’altra sera, nel regno del cinema all’Isola Tiberina, in occasione della presentazione del libro “Corri. Dall’inferno a Central Park” di Roberto Di Sante, che racconta l’uscita dalla depressione e la riconquista dei propri sogni grazie all’ambizione di correre la maratona di New York. A dare, letteralmente, voce al volume è stato Mino Caprio, doppiatore di Peter Griffin nella serie animata “I Griffin”, di C-3PO nei prequel della saga di “Guerre stellari” e dei Simpson. In sala, l’assessore alla cultura del Comune di Frascati Emauela Bruni, il regista Riccardo Camilli, la giovanissima Sara Vargetto, cestista in carrozzina. E, appunto, tanti runner che, al termine della presentazione, hanno raccontato le loro storie. «Questo libro ormai non è più mio, sta diventando di tutti coloro che lo hanno fatto proprio - commenta Di Sante - e questa è la cosa più importante».

