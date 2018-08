Duran Duran e Righeira: all'ex Dogana la serata è Anni '80

Stelle nel cielo e tra le note. All’Ex Dogana nella lunga notte di San Lorenzo, mentre quasi tutti erano con il naso all’insù a caccia di scie luminose, c’erano anche gli affezionati degli anni ’80 e ’90 che si scatenavano al ritmo dei brani di maggior successo dell’epoca come l’indimenticabile “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti. Una nota dietro l’altra per un viaggio nei ricordi della musica pop. Dalle canzoni dei Duran Duran a quelle dei Righeira passando per la Rettore ai Depeche Mode e tanti altri cavalli di battaglia che spopolano tra i giovanissimi. Una tendenza che ha convinto anche Federico Perrotta e Valentina Olla a lanciarsi in un esperimento insolito, uno show nel quale far rivivere, celebrare e premiare gli anni ’90, ormai di diritto assunti nella fascia vintage. Tra oggetti smarriti, tormenti e meteore d’estate i due attori, coppia sul palco e nella vita, saranno i protagonisti dello spettacolo “90’s night – i favolosi anni ‘90”, in scena il 14 agosto all’Ombra del Colosseo, per un carosello di emozioni decisamente vintage.

© RIPRODUZIONE RISERVATA