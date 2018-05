Calcio e solidarietà, il pallone della salute

di Barbara Carbone

Oltre 500 rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni, della cultura, dello sport e dello spettacolo, hanno partecipato ieri alla cena di raccolta fondi della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” al noto hotel sulle pendici di Monte Mario. L’evento, giunto alla sua terza edizione, intende accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione come unica arma vincente per la lotta contro i tumori. Con i proventi della raccolta saranno finanziati progetti di prevenzione primaria del cancro. Folta la schiera di politici presenti: da Gianni Letta a Maurizio Gasparri, da Fabrizio Cicchitto a Antonio Catricalà. In sala anche l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo del Fante.



