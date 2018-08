Serate da ridere a Terracina con “Sono comici questi romani”

Grandi applausi e, soprattutto, forti risate, l’altra sera al parco area Chezzi, a Terracina, dopo il sold out di tutte le precedenti tappe del tour estivo, per lo spettacolo “SCQR Sono Comici Questi Romani”, versione live dell’omonima trasmissione ideata da Laura Barbini e Roberto Galliani, condotta da Antonio Giuliani fino al 2016 e, nell’ultima stagione televisiva, da Marco Capretti. E proprio Capretti è stato il padrone di casa, o meglio del palco, nella serata che ha visto sfilare alcuni dei più interessanti nomi della comicità romana davanti a una platea affollata da spettatori di tutte le età. Tanti i personaggi in scena, da Magico Alivernini a Stefano Catoni, da Dario D’Angiolillo a Gianluca Giugliarelli. E ancora, Davide La Rosa, Francesca Milani, Claudio Sciara, Cecilia Taddei e, come voce musicale, Marco Facchini. Senza dimenticare il duo Katamura & Seguacio. Una serata all’insegna del divertimento, tra nuove gag e battute più note, ormai divenute veri e propri segni di riconosciment. E ovviamente tra richieste di autografi e foto da parte dei fan. Ad accompagnare il tour, scatti e video dei preparativi pubblicati sui social dai protagonisti, nonché il viaggio per raggiungere le diverse mete e i vari palchi, in un percorso reale e virtuale.



