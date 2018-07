Sfida a colpi di padel tra Totti e Mancini

Una sfida tra big per solidarietà. Ed è uno spettacolo vedere giocare a padel Francesco Totti, sorridente, arriva ed è subito un bagno di folla nella piazza di Sabaudia. L’ex capitano della Roma ha raccolto la sfida di partecipare, per uno scopo benefico, assieme a molti altri volti noti, al Gillette Padel Vip Cup, che si chiude stasera. Totti, in coppia con Giovanni Malagò, contro il team composto da Roberto Mancini e Gigi Di Biagio. Le coppie di giocatori amatoriali vincitrici dei tornei maschili organizzati presso i circoli esclusivi di Bologna, Torino, Firenze, Cagliari, Milano, Roma e Sabaudia, hanno potuto sfidare avversari celebri come l’idolo giallorosso ma anche, Jimmy Ghione, Vincent Candela, Stefano Fiore, Luca Marchegiani, Rudy Zerbi e PierLuigi Pardo. In campo è sceso anche il campione mondiale di padel Fernando Belasteguin. Intorno al campo tifo da stadio, i cellulari immortalano ogni secondo, impossibile resistere.

