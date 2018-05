Show dogs, sul red carpet con Fido: da Malgioglio a Massimo Lopez sfilata da star

di Federica Rinaudo

Un branco di vip per combattere il randagismo. Oltre venti, infatti, i volti noti dello spettacolo che hanno prestato la propria voce in Show Dogs entriamo in scena, la spy comedy più folle del grande schermo, presentata in anteprima mondiale ieri pomeriggio nell'affollatissimo cinema di piazza della Repubblica. Il coraggioso e valoroso progetto cinematografico, che ha coinvolto come voci principali quelle di Giampaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso e Marco Bocci e tante altre star da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO