Sculture, foto e bollicine: ecco lo show di Howtan Re

di Lu.Qua.

Simona Borioni, dai lunghi cappelli mossi su blusa geometrica, abbraccia Stefano Garrone, fratello del più noto regista Matteo. Sullo sfondo due volti di donne che somigliano all'attrice. Tra sculture e fotografie, circa una ventina, lungo venti di attività, va in scena la creatività dell'artista iraniano Howtan Re e il suo "Solo show" con bollicine e cocktail primaverili. Presso la galleria di via dell'Arco de' Ginnasi non si arresta il viavai di estro e pensiero. L'happening è davvero molto ammirato, tra i tanti vip presenti, da Linda Vitale allo stilista Guillermo Mariotto, da Lodovica Comello a Veronika Logan. E poi ancora sfilano Stefano Disegni, Roberto Bessi, produttore cinematografico, Carolina Rey, Chiara Conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA