Roma, emozioni a teatro con "Il sindaco pescatore"

di Federica Rinaudo

Amava il mare e la terra. Era un uomo semplice, ambientalista convinto, uno dei sindaci più amati della città di Pollica, in Campania, deciso a far rispettare le leggi. Ettore Bassi presta volto e voce ad Angelo Vassallo, “Il Sindaco Pescatore”, che ieri sera al teatro di via delle Vergini ha emozionato la platea gremitissima. Tra il pubblico, Veronica Pivetti, Jonis Bascir, Antonella Elia, Rita Dalla Chiesa che arriva in compagnia della figlia Giulia Cirese.



