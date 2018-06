Eur, non solo musica per Spazio Novecento: inaugurata la terrazza del colonnato

di Jacopo G. Belviso

Un festa per inaugurare ufficialmente la terrazza di Spazio Novecento, la location nel cuore dell’Eur all’interno dello storico palazzo dell’Arte Antica. Un evento organizzato per salutare l’inizio dell’estate e per presentare al pubblico lo scenario della terrazza del colonnato, affacciata sulla cornice dell’obelisco, simbolo indiscusso dell’architettura monumentale dello storico quartiere romano. La serata di gala ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dell'imprenditoria, del giornalismo e dello spettacolo, che hanno popolato lo spazio esterno di quello che non è solo un tempio della musica, ma anche una location per eventi corporate.



Durante la cena gourmet, l’intrattenimento è stato curato dalla band di Forlenzo, che ha allietato il pubblico tra i ritmi incalzanti della musica italiana ed internazionale. A fare gli onori di casa i due proprietari, Stefano Spezia e Daniele Aprile, che hanno accolto i loro ospiti, tra i quali il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, l’AD di Cinecittà World, Stefano Cigarini, l'industriale della storica casa Gentilini, Paolo Gentilini, Giovanna Giolitti, il comandante della sicurezza e Protezione Civile del Comune, Diego Porta, la deputata Patrizia Prestipino (ex Presidente del municipio XII), Umberto Croppi, professore ed ex assessore alla Cultura dal 2008 al 2011. Presenti anche volti noti della radio e della televisione come Miriam Fecchi e Manila Nazzaro, entrambe conduttrici radio Rtl e Rai, Fabio Duranti di Radio Radio, il direttore di Radio Rai, Roberto Sergio, l’attrice Francesca Bellucci.

