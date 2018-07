Sandrelli ai pedali, attenti a quel risciò

di Federica Rinaudo

Qualcuno ha inizialmente immaginato di trovarsi sul set di un film e non ci ha pensato due volte a girare un video con lo smartphone da postare sui social con tanto di commenti entusiasmanti, d’altronde non capita tutti i giorni di vedere Stefania Sandrelli guidare un risciò sullo sfondo di Castel Sant’Angelo. E invece la simpatica attrice, in compagnia del marito Giovanni Soldati, ha semplicemente escogitato un modo più comodo e divertente per andare a recuperare la propria vettura al parcheggio subito dopo aver assistito alla presentazione del libro del carissimo amico Angelo Longoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA