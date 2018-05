Sushi tricolore, il party è stellato. In cucina c'è Barbieri

di di Andrea Nebuloso

La cucina italiana e quella giapponese nel segno di daruma e dello chef Bruno Barbieri. Per festeggiare questa nuova collaborazione sono accorse oltre quattrocento persone per degustare "seasons", gli otto piatti creati dallo chef Barbieri per Daruma, la catena di ristoranti che proprio in questi giorni festeggiano 15 anni di attività.



Nella splendida terrazza del locale in Via Tomacelli gli ospiti sono stati accolti da un'atmosfera dal profumo d'oriente: hostess in kimono e un tripudio di fiori. Tra i tanti invitati la splendida Vittoria Belvedere, Anna Fendi e l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Lo chef Barbieri ha incantato il pubblico presente preparando due piatti del nuovo menù che dal prossimo 22 maggio sarà disponibile nei ristoranti Daruma: un battuto di salmone marinato con salicornia ai sapori del sud e un cartoccio di tonno con sesamo tostato, verdure e salsa teriaky.



