Taste of Thailand: a Roma tutte le emozioni di un viaggio nel “Paese del sorriso”

Un risveglio capitolino con tanta voglia di “thainess”, per gli oltre quattromila romani che, in un’assolata domenica di primavera, hanno invaso gli spazi del Palatlantico all’Eur, per immergersi nelle atmosfere orientali del festival “Taste of Thailand”. Una manifestazione gratuita che è tornata, dopo cinque anni, nella Città eterna per mostrare le anime più affascinanti del “Paese del sorriso”. Nonostante la calda giornata suggerisse di proseguire su via Cristoforo Colombo in direzione mare, la kermesse condotta dalla speaker radiofonica Doris Zaccone e dal marketing officer dell’Ente nazionale del Turismo Thailandese Mario degl’Innocenti, ha registrato fin dal mattino un gran viavai di famiglie, coppie giovani e non, e gruppi di amici, incuriositi dalle sorprese poco prevedibili dell'evento. «Sarà qualcosa sul cibo thailandese. D’altronde “taste” significa assaggio», pensa ad alta voce un’elegante signora in fila all’entrata insieme al marito. In effetti, i sapori di una delle cucine orientali più apprezzate al mondo, sono stati protagonisti costanti, ma non i soli. L’appuntamento infatti puntava a ingolosire i palati, ma anche a stimolare la curiosità e la creatività del pubblico.



Varcata la soglia dell’ingresso, ad aspettare i visitatori c’era un vero e proprio villaggio immersivo tra le antiche tradizioni artistiche e culturali del Regno, per un’anteprima capitolina di un viaggio in Thailandia, da sognare ad occhi aperti. Il cocktail esplosivo della kermesse ha raggiunto il culmine nel pomeriggio, quando eleganti ballerini sapientemente adornati, interpreti di quadri che narrano di antiche epopee sul Bene e sul Male, hanno cominciato a danzare con movimenti aggraziati, per poi lasciare il posto alle adrenaliniche esibizioni di Muay Thai (sull’onda lunga della competizione sold out di ieri proprio sul ring del Palatlantico, tra campioni italiani e thailandesi). Grazie all’organizzatore del team Colonnese di Roma e ai suoi allievi, oggi all’Eur è stato offerto un piccolo assaggio dell’arte marziale millenaria nota anche come boxe thailandese. Una disciplina particolarmente adatta per i bambini perché, oltre alla tecnica, insegna i valori del sacrificio e del rispetto. Ma ad azzerare i quasi novemila chilometri di distanza che separano Bangkok da Roma, ci hanno pensato anche i sapori della cucina thai e le tradizioni legate all’artigianato locale.



Con un’esplosione di profumi e colori, la stazione dedicata allo street food non è passata di certo inosservata. Ad essere presi d’assalto sono stati in un primo momento gli invitanti assaggi di frutta, dai cubetti di mango giallo Nam Dok Mai e verde Rad, alla pitaya rossa (in inglese dragon fruit), dal delizioso mangostano al particolare rambutan, anche detto “occhio di drago”. E ancora, gli stick di tamarindo e gli spicchi in versione essiccata di cocco, papaya, zenzero, banana e aloe vera. Tutti rigorosamente serviti su vassoi realizzati con foglie di banana intrecciate e piccoli fiori, esposti insieme agli immancabili capolavori di frutta intagliata, vero “must have” dei banchetti thailandesi. Poi, quando è arrivato il momento del pranzo, i romani in fila - “gourmand” e non - hanno dato il via alle ordinazioni di piatti più sostanziosi, tra gustose porzioni di riso al curry, pad thai, spiedini di pollo e involtini primavera. Passando alle attività, se la caccia al selfie da postare ha trovato la sua vittima nell'angolo adibito alla foto ricordo in costumi tradizionali, con tanto di sarong e sabai sulle spalle, il pubblico interessato alle offerte dei tour operator, ha invece invaso gli stand informativi, per sapere di più sulle offerte shock per la Thailandia, valide solo per la durata della manifestazione.



Ma nel giro dei corner allestiti, le tappe da non perdere erano tante. Come lo spazio a tema “viaggio zodiacale”, un’esperienza tipica thailandese tra i templi buddhisti intitolati al proprio segno. Ancora, tra gli stand pensati per gli “shopaholic”, si sono alternati le bancarelle di artigianato locale tipiche dei mercatini e il tappeto con gli ombrellini dipinti a mano dall’elegantissima signora Noi, che esegue le pitture come si fa tradizionalmente nel famoso villaggio di Bo Sang. Un paese a nove chilometri da Chiang Mai, rinomato per i capolavori artistici di carta e bambù – solo apparentemente fragili – realizzati per proteggersi dal sole tropicale, e sentirsi belle. All’interno del Palatlantico invece, i romani si sono divisi fin dal mattino in gruppi ben distinti: se i bambini hanno fatto squadra con i giovani papà volenterosi, per i workshop di pittura dedicati ai fantasiosi Batik (della comunità Laem Sak nella provincia meridionale di Krabi), ai cappelli Ngop (realizzati con le foglie di palma di “atap” usati nei campi di riso dalle mondine), alle ceramiche Sukhothai e agli ombrellini, le mamme e le ragazze single si sono riservate un momento di relax, nella zona adibita all’area benessere per provare il leggendario massaggio thailandese.



La domenica ha sfidato anche la “dea bendata”, con l’assegnazione di premi ai visitatori più fortunati e maggiormente presenti ai laboratori. Tra gli omaggi consegnati a fine giornata dal ministro dell’ufficio agricolo dell’Ambasciata thailandese Khun Thanawat Tiensin, dal general manager di Thai Airways Khun Warote Intasara e dal capo scalo Khun Trirote, i voli e i soggiorni da sogno nella “città degli angeli” o nelle località di mare, ma anche un viaggio completo per due tra Bangkok e Phuket, riconoscimento al giovane papà romano che ha vinto la competizione a colpi di insalata di papaya. A fare gli onori di casa, anche Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente del Turismo Thailandese: «Nel 2017 sono stati 265mila gli italiani a visitare il Paese orientale. Quest’anno continua il boom della destinazione di vacanza, seconda meta a lungo raggio più amata dai cittadini dello Stivale, dopo gli Stati Uniti. Cresciamo da nove anni e anche il primo trimestre 2018 registra un + 11 %, grazie a un incremento della capacità aerea per quanto riguarda i voli operativi. A fine anno contiamo di chiudere a 300mila».



La vacanza nel “Paese del sorriso” per gli italiani è il classico pacchetto da due settimane: si inizia con Bangkok, si prosegue con il tour del Nord tra i templi e si torna al Sud al mare, in inverno alle Andamane e in estate nel Golfo della Thailandia al riparo dai monsoni. Con il claim “Open to the new shades”, (apriti alle nuove sfumature), oltre a mantenere i punti di forza che da sempre caratterizzano i viaggi nel Regno, tradizionalmente meta di lune di miele e pause rilassanti su spiagge paradisiache, a Roma con il festival si è puntato su un volto della Thailandia insolito e autentico, grazie alla partnership tra l’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Thai Airways, Bangkok Airways, il Ministero dell’Agricoltura Thailandese e Nora Thai Vip & Massage Spa. Per chi ha voluto sapere di più per quanto riguarda le informazioni pratiche, la compagnia aerea di bandiera (che opera con otto voli a settimana dall’Italia, di cui quattro da Roma Fiumicino e altrettanti da Milano Malpensa, più un quinto dal 20 giugno al 29 agosto sempre da Malpensa) e la sua sorella minore – specializzata per le tratte interne – sono state presenti da mattina a sera, per dispensare consigli. E le domande non sono state poche, sia da parte dei futuri viaggiatori, che dei romani alle prese con una domenica “amarcord”, tra coppie nostalgiche che in Thailandia hanno fatto il viaggio di nozze, e gruppi di amici che, nel Paese, ci sono andati in vacanza insieme tanti anni fa.

