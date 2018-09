Menta e lime le regine del cocktail

di Valeria Arnaldi

Creative, talentuose, determinate. Sono sempre di più le donne che si impongono all’attenzione di pubblico ed esperti nel mondo del bartending. Vere e proprie regine dei cocktail con tanto di fan. Bastava guardare dietro il bancone, l’altra sera, alla Roma Bar Marathon, che, in via Michelotti, al Prenestino, ha visto alternarsi alle postazioni bar 40 tra i nomi più interessanti del settore in città e non solo, dalle 18 fino all’alba, in una dieci ore no stop di drink - tutti ideati per l’occasione - e musica.

