Torna Tennis&Friends, il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia

Torna Tennis&Friends versione 2018: dopo il successo della settima Edizione al Foro Italico di Roma, con oltre 40.000 presenze e oltre 16000 check-up gratuiti realizzati, Tennis&Friends inizia nel 2018 il suo primo tour nazionale: il 5 e 6 maggio sarà al Tennis Club Napoli, 19 maggio 2018 a Roma all’interno degli Internazionali BNL d’Italia - Foro Italico, il 12, 13 e 14 ottobre 2018 al Foro Italico di Roma, per poi approdare a Milano in autunno.



«Grazie alla manifestazione Tennis & Friends offriamo la possibilità di effettuare check-up gratuiti, consentendo così una diagnosi precoce di eventuali malattie» – commenta Giorgio Meneschincheri ideatore di Tennis & Friends, medico chirurgo, specialista in Medicina Preventiva e direttore medico R.E. della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – IRCSS. Quest'anno intendiamo raggiungere sempre più italiani e dare la possibilità a tutti di vincere la paura di sottoporsi a controlli medici, in un contesto familiare e gioviale come quello offerto dal Villaggio della Salute di Tennis & Friends".



Nei sette anni di attività romana, l’evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di pazienti richiamati per esami diagnostici: il 6,5% di questi sono stati sottoposti ad interventi chirurgici mentre il 35% in terapia farmacologica. Un percorso seguito con attenzione e professionalità dall'equipe medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, struttura ospedaliera riconosciuta come eccellenza nazionale.



Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con la loro presenza e con la partecipazione al tradizionale Torneo Tennis Celebrity, introdotto dal presidente Nicola Pietrangeli ambasciatore italiano del tennis nel mondo, in compagnia di Lea Pericoli, ambasciatrice della manifestazione.



Tanti gli ospiti a Napoli per dare una testimonianza sull’importanza della prevenzione, tra gli altri: Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Diego Nargiso, il maestro Nicola Piovani, Edoardo Leo, Neri Marcorè, Amadeus, Max Giusti, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Peppino Di Capri, Sebastiano Somma, Massimiliano Ossini, Andrea Perrone, Dario Bandiera, Milena Miconi, Gigi e Ross, Gigi Finizio, Max Giusti, Dario Marcolin, Eva Grimaldi, Matteo Branciamore, Pierluigi Pardo, Toni Esposito, Ciro Giustiniani, Maldestro, Maria Mazza e tanti altri ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA