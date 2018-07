Roma, Muccassassina torna a Testaccio: ecco la tre giorni rainbow

Viaggio nel divertimento a Testaccio: al Gay Village check-in per le vacanze. Uno spasso per romani e turisti che hanno scelto Roma per le vacanze e che, grazie ai trasporti pubblici e alla vicinanza della manifestazione al centro, frequentano con assiduità le piste rainbow. Nell'ultimo weekend di luglio il Village propone un fine settimana in cui è il viaggio stesso a divertire. E' la Travel Week, tre giorni in cui ogni curioso avventore potrà viaggiare con la fantasia, su folli e colorati jet da strapazzo con il party AirLines di giovedì, oppure su navi animate da aitanti marinai nel Cruise OpenSea by Axel. Poi il party del sabato notte dedicato alla prima crociera pop che il prossimo settembre ospiterà grandi nomi dell'intrattenimento Glbt come, RuPaul, Conchita Wurst e i Venga Boys.



Ad animare i palcoscenici testaccini le note dei dj Fedeejay, DandywOlly, Paola Dee, X.Charls e Brezet, insieme alle voci di Giusva, Silvana Della Magliana, Mario Glossa e Daniel Decò, accolti dalla padrona di casa KastaDiva con la stage direction di AKKADEMI.



Punta di diamante del fine settimana sarà il venerdì di Muccassassina. L'art director della mucca più nota d'Italia Diego Longobardi rievoca, insieme ai suoi artisti, il sapore lontano e assolato della Sicilia e i suoi carretti, strizzando l'occhio ai colori e i profumi della costiera amalfitana, con un viaggio nel Bel Paese e le sue tradizioni, sulle note dei djs Bradshaw, Anto e Armandino.



Giovedì è tempo per il talent di casa Gay Village Academy, di avvicinarsi alle fasi finali, dove le concorrenti Ines Boom Boom, Roxana, Stella Anton, Irene Canino e Simona Grazzini, si daranno battaglia d'innanzi alla giuria d'esperti formata dall'autore Dimitri Cocciuti, il performer Nicola Zamperetti, i produttori musicali Andrea Papazzoni e Ariana Mereu e l'esperta di look Rosanna Scatigno. Ad affiancare la conduzione di Daniel Decò e Christian Nastasi, non mancherà la comicità dell'imitatore Vincenzo De Lucia. Venerdì è il teatro a tener banco, con l'esilarante commedia di Andrea De Rosa dal titolo "Psicomico Revolution", in cui l'autore recita insieme alla giovane e talentuosa Lucia Rossi. Mentre sabato spazio alle proiezioni da intenditori, con Gay Village Drive In - tutto il meglio del Cinema e della TV in salsa rainbow, in uno speciale TecheTeche Arcobaleno per la regia di Manuel Minoia.

