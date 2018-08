Tivoli Chiama... Antonella Ruggiero: nel Tempio romano una big della musica italiana

Tivoli Chiama... Antonella Ruggiero. Il penultimo appuntamento del Festival vedrà sul palco una big della musica italiana, con Concerto Versatile. Questa sera, 2 agosto, alle 21.30 nel Tempio romano di Tivoli, si spazierà dal pop alla musica sacra ed alle musiche dal mondo, in un recital che raggiunge anche i brani di celebri cantautori italiani e la canzone italiana degli anni ’30 e ’40, scoprendo però sempre nuove modalità di arrangiamento ed interpretazione. La Ruggiero sarà accompagnata in questo viaggio musicale da un duo formato da pianoforte e vocoder.



«Ci avviamo alla conclusione della quarta edizione del Festival Tivoli Chiama - commenta l’assessore alla Cultura ed al Turismo di Tivoli, Urbano Barberini - Una rassegna che ha spaziato in diversi ambiti della musica e dell’arte e che, con il concerto di Antonella Ruggiero, aggiunge un’altra, importante, pagina. Tivoli Chiama, anche quest’anno, si è confermato come uno dei festival più importanti d’Italia riuscendo a proporre un calendario tanto vasto quanto importante, peraltro andato in scena sui palchi tra i più belli del mondo come Villa Adriana, Villa d’Este e per l’appunto l’Ercole Vincitore».



«Con il concerto di Antonella Ruggiero chiudiamo l’edizione 2018 del Festival Tivoli Chiama - aggiunge il direttore dell’Istituto Villa Adriana-Villa d’Este, Andrea Bruciati - Tutte le serate all’interno dei siti dell’Istituto hanno registrato il tutto esaurito e vogliamo chiudere in bellezza questo festival, realizzato in collaborazione con il Comune, che ci auguriamo sia un ulteriore tassello di sviluppo culturale per questo territorio. Questa kermesse ha rimarcato, inoltre, l’importanza del Santuario. L’Ercole Vincitore è un incubatore e cantiere d’eccellenza per le iniziative culturali a Tivoli».

