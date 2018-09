Torna il Palio della Stella a Sacrofano: rievocazione storica in costume

Appuntamento questo fine settimana a Sacrofano dove si terrà la 25ma edizione del Palio della Stella (da venerdì 7 settembre a domenica 9). Una rievocazione storica in costume medievale ispirata ad una storia d’amore avvenuta ai tempi delle Crociate tra un giovane cavaliere di nome Desiderio e Tommasina, una fanciulla di Sacrofano. Per entrare nelle grazie della ragazza il cavaliere doveva dare prova di destrezza. E così in questi giorni, Sacrofano rivivrà quel periodo con molti eventi collegati come concerti, stand gastro-nomici e di artigianato locale e sfilate in costume. Attese migliaia di persone.



Ancora oggi durante l’evento le sette contrade storiche di Sacrofano si affrontano in costume, in un torneo cavalleresco a lancia e cavallo, cercando di infilzare le tre stelle poste sul tracciato di gara di 175 mt e di infilare l’anello nel minore tempo possibile. La gara vera e propria, inizierà alle 15 di domenica. Ma già si inizia a respirare l’aria di un tempo, tutto saà avvolto da una atmosfera magica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA