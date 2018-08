Trastevere show: arte in scena a piazza San Cosimato

di Valeria Arnaldi

Un “fondale” per il teatro. Una scena per la danza. Un percorso inusitato per una passeggiata performativa. Perfino un ideale tendone per il circo. Senza dimenticare una suggestione d’aula per un laboratorio di cucito. Ha mostrato tante anime diverse, ieri, piazza San Cosimato, a Trastevere, per l’appuntamento conclusivo della nona edizione di “inEURoff”, festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo, a cura di Ondadurto Teatro, compagnia fondata da Lorenzo Pasquali e Marco Paciotti nel 2005, la cui attività spazia dal Physical Theatre al Nouveau Cirque.



