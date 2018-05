Tutti pazzi per l'Aperi-sushi: folla di volti noti nel ristorante giardino di via Tiburtina

di Luisa Mosello

L'happy hour diventa fusion e si trasforma in Aperi-sushi. È l'ultima tendenza in fatto di food senza frontiere né orari che l'altra sera ha visto il suo battesimo (del dragone) nel grande ristorante giapponese di via Tiburtina aperto qualche mese fa.



A gustare le quattro proposte dal Sushi Salmon, al Basic, al Sushi Vegan fino all'Imperial c'erano Milena Miconi con il suo sorriso contagioso e Nadia Bengala fasciata in un abitino senza maniche color vinaccia. Entrambe chiacchieravano con Fabio Barone, il pilota che detiene due record del mondo di velocità e raccontava sua nuova sfida in Marocco in programma il prossimo autunno.



C'erano anche Emanuel Mauti di Uomini e Donnne, Beppe Convertini, Metis Di Meo e tanti altri ospiti. Tutti accolti da Marisa Jiang Kefeng e Marco Epifani rispettivamente proprietaria e direttore del ristorante-giardino che punta a diventare un angolo di gusto green senza confini di piatto a tutte le ore.

