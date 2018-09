Roma, con chef Rubio e il Wwf: un cuore verde da videoclip e la festa è green

di Alessandro Di Liegro

Musica e gorilla al Maxxi per la presentazione del video di chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, di un viaggio nella riserva WWF di Dzanga Sangha in Repubblica Centrafricana. Io sto con la natura, è la campagna lanciata da WWF in difesa dei gorilla: «Sensibilizzare significa aiutare WWF a fare informazione per le comunità e dare il giusto supporto alle eco-guard per combattere i bracconieri». ha detto Rubio. Rubio si è recato in Repubblica Centrafricana insieme al suo direttore della fotografia Daniele...

