Vacanze romane, il mare è di casa

di Veleria Arnaldi

Le vacanze migliori ad agosto si fanno in città. Almeno a giudicare dalle scelte di molti personaggi noti che, in questi giorni, sembrano proprio non avere voglia di lasciare Roma, concedendosi tutt’al più qualche ora di mare non troppo distante da casa. Roberta Garzia si divide tra l’Urbe e Ostia. Agosto romano pure per altre bellissime come Pamela Camassa, Emanuela Tittocchia, Raffaella Camarda, divise tra serate con gli amici e pranzi, spesso a base di pesce. «Chiuso per ferie me piacerebbe» è il messaggio che Marco Capretti ha lasciato per i suoi fan sulle sue pagine social. Serate nell’Urbe all’insegna del lavoro pure per Pablo e Pedro, Andrea Perroni e Dario Cassini, sul medesimo palco nei giorni successivi. Maurizio Battista sarà a Terracina e Anzio, rispettivamente il 18 e 19 agosto. Francesca Reggiani, che ha appena pubblicato il suo nuovo libro “Sono italiana, ma voglio smettere”, sulle sue pagine social carica video di turisti in attesa alla fermata del bus sotto il sole cocente. In città anche Giampiero Ingrassia. Serate capitoline per Paolo Genovese, Enrico Brignano, Andrea Segre.



Non manca chi lascia Roma per tuffarsi nel mare vicino. A catturare l’attenzione e i flash dei turisti, a Ponza, sono Francesco Totti e Ilary Blasi, in barca insieme ad alcuni amici. Nelle ultime ore, in particolare con Alberto Aquilani, compagno di maglia di Totti nella Roma di Spalletti. E mentre Totti e Aquilani hanno condiviso memorie di campo, Ilary e Michela Quattrociocche, che si è sposata con il centrocampista classe 1984 nel 2012, si sono concesse chiacchiere tra amiche.

