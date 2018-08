L'estate è social: per attori e vip vacanze condivise

Vacanze romane per Carlo Verdone, che sul suo profilo Instagram rilancia una foto insieme a un suo amico, narrando brevi squarci quotidiani di una Roma agostana "vuota" e con "37 gradi a Monteverde". Look urbano anche per il suo collega, amico e familiare Christian De Sica, che ha salutato i suoi follower sui social con un selfie in auto con gli occhiali da sole, senza dimenticare la cintura di sicurezza. Il Lazio è tra le mete preferite di attori e vip romani, come Paolo Genovese in vacanza a Ponza con la famiglia, o Ilary Blasi che si rilassa al Circeo. Da un capitano all'altro, la moglie di Daniele De Rossi, Sara Felberbaum ha scelto Ostia per una parte delle sue vacanze, postando una foto del primo bagno con i braccioli del figlio Noah, protagonista assoluto delle sue "stories".



In quelle di Ilenia Pastorelli, invece, la giovanissima attrice viaggia in auto con sua sorella e la musica a tutto volume. Nel profilo, invece, una foto della sua recente esperienza al Giffoni Film Festival. Una splendida Michela Quattrociocche si gode una visita in una Spa di Sabaudia, pubblicando una foto appena uscita dalla vasca idromassaggio. Momenti indimenticabili quelli di Nicolas Vaporidis a San Felice Circeo. Classica foto vacanziera anche per Claudia Gerini, con i piedi ben piantati nella bianca sabbia giamaicana di Montego Bay. Non conosce sosta Cristiana Capotondi, attualmente impegnata a girare, nonostante il caldo torrido di quest'estate, come Edoardo Leo, in giro per l'Italia con il suo spettacolo "Ti racconto una storia".



In tour con il suo nuovo fidanzato, Francesco Motta, Carolina Crescentini era a Civitavecchia dopo una vancanza a Lampedusa. La showgirl Matilde Brandi ha scelto la Calabria come meta delle sue vacanze. Valerio Mastandrea festeggia, con una foto su Instagram, il compleanno della sua fidanzata, l'attrice Chiara Martegiani, che nuota in piscina tra numerosi lettini gonfiabili di varie forme.

