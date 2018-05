Valentina Lodovini, fuori dal set sarà testimonial umanitaria

di Maria Serena Patriarca

Glamour e solidarietà a braccetto, per il pomeriggio che ha visto protagonista l'attrice umbra Valentina Lodovini (che fra pochi giorni brinderà al suo quarantesimo compleanno), ieri in versione di testimonial speciale per l'organizzazione umanitaria Coopi- Cooperazione Internazionale, nel department store deluxe di via Cola di Rienzo. Tanti i fan che hanno affollato il salotto del primo piano per fare un selfie con la bella guest star, circondati dalle immagini realizzate dal fotografo Simone Durante, che ha visitato i progetti di COOPI in Iraq, Libano e Siria.



