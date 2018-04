Roma, a casa di Alberto Sordi va in scena il Caravaggio

A Casa di Sordi prende vita il Caravaggio. Nella residenza dell’amatissimo attore romano, in piazzale Numa Pompilio, presto aperta al pubblico come lui desiderava, è stato inaugurato il teatro che aveva fatto costruire per una ristretta cerchia di amici. E così, qualche sera fa, in via del tutto eccezionale è stato messo in scena lo spettacolo “La fanciulla con la cesta di frutta”, dedicato alle opere del pittore, scritto e diretto da Francesco Colombo con la compagnia teatrale The Ghepards. Emozioni e ricordi tra le stanze della casa, colme di cimeli, ritratti e foto dell'artista, vissute intensamente dagli invitati presenti, tra i quali: Sebastiano Somma con la moglie Morgana, Remo Girone con Victoria Zinny, Elisabetta Pellini, Paolo Conticini, Pino Ammendola con Maria Letizia Gorga, Tiziana Martinengo, Angelo Tuminelli, accolti da Gianni Faralli, vice presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, e da Luca Verdone. E al termine dello spettacolo una cena a base di prodotti tipici romani, realizzata dallo Chef Valerio Salvi, che di certo Sordi avrebbe apprezza

