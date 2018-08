Vip al mare: relax in famiglia tra tuffi e castelli di sabbia

di Ebe Pierini e Maria Gabriella Signore

Ancora un bagno e un castello di sabbia da Sabaudia fino all’Argentario, prima di tuffarsi in città, così hanno fatto allenatori, attrici e musicisti. Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti, con i due imbi Enea, di 3 anni e Pablo di 2, hanno trascorso al Circeo l’ultimo weekend di agosto: tanto relax a base di famiglia, coccole, cucina gourmet. L’estate brucia meno ma ancora vibra per chi come la bella siciliana Anna Kanakis, appena tornata da una vacanza paradiso in un resort dell’isola del Giglio, insieme al consorte Marco Merati Foscarini, si concede altro tempo per il relax in terraferma. Ultimo scorcio di ferie all’Argentario anche per una delle coppie più solide dello showbiz, la conduttrice di Rai1 Eleonora Daniele e Giulio Tassoni.



La scintillante Caterina Balivo sta per chiudere i battenti della sua residenza a picco sulla scogliera delle Cannelle. Nel medesimo punto ristoro si sono fermati per fare cambusa prima di partire per Giannutri anche gli attori Michelangelo Tommaso e Samantha Piccinetti. Rita Dalla Chiesa e la figlia Giulia Cirese invece sono estimatrici del gingerbread, che gli preparano magistralmente al baretto di Porto Ercole. Nel locale di Gaetano Quintiero il musicista Massimo Modugno ha festeggiato il suo 52° compleanno con gli amici. Pace fatta tra gli attori Claudio Gioè e la smagliante Pilar Fogliati che dopo le insistenti voci di questa primavera su un loro allontanamento hanno affittato per agosto una villa ad Ansedonia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA