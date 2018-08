Vip in vacanza alle isole Pontine: tra Ventotene e Palmarola, il pensiero vola anche alla Liguria

di Andrea Nebuloso

La tragedia di Genova ha reso l’estate più triste per tutti gli italiani e anche il pensiero di tanti vip, sparsi nei vari posti di vacanza, non poteva che andare in terra ligure. C’è chi, per esempio, come l’attrice Elda Alvigini, protagonista della fortunata serie dei Cesaroni, che dopo aver trascorso un periodo a Sabaudia dove è stata immortalata con cappello ed occhiali in totale relax, è tornata a Roma ma sui social non ha voluto far mancare il suo dolore e la sua vicinanza ai cittadini genovesi.



Trasferta nelle isole pontine, per la giovane attrice siciliana, Stella Egitto, che ha scelto l’isola di Palmarola per trascorrere spensierate giornate in barca facendosi immortalare in pose da set cinematografico. Chissà se è stata notata dal regista Paolo Genovese che ha scelto la vicina isola di Ponza per rilassarsi. Il regista romano anche in vacanza non ha rinunciato alla sua vena artistica pubblicando su instagram un video esilarante mentre lo si vede scendere dei scalini con una busta di plastica in testa per ripararsi dalla pioggia che scende copiosa.



Video che ha avuto il plauso, con tanto di faccine sorridenti, anche di Maria Grazia Cucinotta dalla Sardegna. L’isola dei quattro mori vede ospite in questi giorni anche Samanta de Grenet, che dopo aver trascorso qualche giorno in barca a Ponza, ha raggiunto il marito Luca Barbato e il figlio Brando postando una foto sui social – con tanto di commento condito da cuoricini di Alessia Marcuzzi. Tappa in terra sarda anche per Anna Falchi, e per l’attore Gianmarco Tognazzi visto che la moglie Valeria Pintore è una sassarese doc.

