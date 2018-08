Una vacanza a tutta musica

di Lucilla Quaglia

Mare che passione. E anche quest’anno i vip di casa nostra ci fanno sapere di aver villeggiato in magnifiche località, postando sui social indimenticabili momenti. Ed è il Mediterraneo a farla da padrone.

La giovanissima influencer romana Giulia De Lellis, ex Gf, posa in sexy bikini rosso in Sardegna accanto ad un camper adagiato su dune morbide e verdeggianti. Foto da star e notti in discoteca. Veleggia invece lungo le magnifiche coste turche di Dalaman Claudio Baglioni, immortalato a bordo di una spettacolare imbarcazione assieme all’amica veneziana Alessandra Tatti.



