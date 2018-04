Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini una torta da Oscar

di Maria Serena Patriarca

Torta dorata con quattro statuine dell'Oscar per il 76esimo compleanno, in pieno stile hollywoodiano, di Vittorio Cecchi Gori. Magistrati, professori, avvocati, manager e tanti amici del mondo dello show-business non sono mancati all'appuntamento per brindare al produttore, anche dopo i recenti avvenimenti che hanno messo a dura prova la sua salute. Ma gli obiettivi sono puntati su Valeria Marini, in minitubino attillatissimo e stola rosso fuoco. Sguardi affettuosi e complici fra Valeria e Vittorio, che testimoniano un feeling probabilmente mai sopito. La Marini si prende cura anche del barboncino, inseparabile compagno a quattro zampe del festeggiato, sotto lo sguardo di Mario, il figlio di Cecchi Gori e dell'ex moglie Rita Rusic (a Miami). Con la Marini c'è la mamma, Gianna Orrù. Prelibatezze di cucina mediterranea e le colonne sonore dei film prodotti da Vittorio, nel locale di via Aurora di Vladimiro Bruno, animano il party curato da Antonio De Luca, medico e amico di Cecchi Gori. Ecco Maurizio Mattioli, Pippo Franco con la moglie Piera, Lando Buzzanca con la compagna Francesca, Andrea Roncato e la moglie Nicole, il magistrato Davide Iori, il presidente della Lazio Claudio Lotito che scherza con Antonella Mosetti, Luciano Moggi. E bollicine fino a tarda notte.



