Yoga in riva al mare: vip in forma per il rientro in città

di Andrea Nebuloso

L’estate è senza dubbio il periodo migliore per far riposare il corpo. Praticare una disciplina che incida sul proprio benessere psicofisico diventa quasi imprescindibile. Non è un caso, allora, che per tutta l’estate, nelle spiagge del litorale è capitato sempre più spesso di assistere a lezioni di yoga in riva al mare.



Uno dei pionieri di questa novità della stagione è senza dubbio l’istruttore Marco Ortolani che a Fregene, presso lo stabilimento Albos, organizza corsi specifici durante i quali «si entra – spiega – in un prezioso momento mirato alla riacquisizione della calma fisiologica attraverso stretching di compensazione attivo e passivo e tecniche di rilassamento neuro muscolare». Anche ad Ostia, presso la spiaggia libera Hakuna Matata, è possibile fare “Il Saluto al Sole” in riva al mare. Ad organizzare le lezioni di yoga gentile è Irene Alesini.



Lo yoga, in questi ultimi giorni di vacanza, come preparazione in vista del ritorno allo stressante tran tran quotidiano. Lo hanno sicuramente capito tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si sono appassionati a questa disciplina proprio dopo aver apprezzato i benefici che porta nella vita di tutti i giorni.



Alessia Marcuzzi non inizia mai la giornata senza aver praticato almeno un’ora di yoga. Così come la conduttrice televisiva Camila Raznovich: basta fare un giro sul suo profilo Instagram per ammirarla in posizioni ai limiti dell’impossibile. Anche Martina Colombari, Francesca Chillemi e Giulia Bevilacqua sono due grandi fan del Saluto al Sole.

